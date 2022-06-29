1.8 مليار شخص حول العالم يهددهم هذا الخطر

تواصل- فريق التحرير

يواجه ربع سكان العالم خطر الفيضانات، وفي مقدمتهم سكان الدول الفقيرة، خاصة شرق آسيا وجنوبها، والصين والهند، حيث يعيش 1.24 مليار شخص معرضين لهذا التهديد، وفق دراسة نُشرت الثلاثاء.

ووفق الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية “نيتشر كومونيكيشن”، فإن 1.81 مليار شخص، أي 23% من سكان العالم، معرضون بشكل مباشر لفيضانات تزيد عن 15 سنتيمترًا خلال 100 عام. ويعيش 780 مليون نسمة من بين هؤلاء، بأقل من 5.50 دولارات في اليوم.

وضربت فيضانات غير مسبوقة الصين حيث شردت 500 ألف شخص. وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من 100 شخص في بنجلادش في الشهر نفسه، وأدت إلى فيضانات وضعت أكثر من سبعة ملايين شخص في وضع طوارئ.

ووفق “الاقتصادية”، حذرت الدراسة من مخاطر كبيرة على الأرواح وسبل العيش، حيث يسكن نحو 90% من الأشخاص المعرضين في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.

وحذر الباحثون من أن تغير المناخ والتوسع الحضري غير المدروس قد يضاعف المخاطر في السنوات المقبلة.