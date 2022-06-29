7 ميزات توفرها عيادة “الهولو دكتور” لضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، أنها بكل أجهزتها على أهبة الاستعداد، من أجل خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تقدم عبر عيادة، “الهولو دكتور” بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عددًا من الخدمات التي تساعد الحجيج على أداء المناسك، وذلك على النحو التالي:

1 – الكشف عن بعد.

2 – الكشف متاح على مدار الساعة.

3 – فحص كافة المؤشرات الحيوية.

4 – الاستشارة الطبية بشكل فوري.

5 – الكشف بمختلف اللغات الأساسية.

6 – الكشف من خلال اتصال عالي السرعة.

7 – ارتباط المدينة المنورة، بمستشفى صحة الافتراضي بالرياض.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام، لتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك عن طريق:

1 – زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41% ليصل عددها إلى أكثر من 2600 برجًا.

2 – توفير أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية “”WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

3 – تخصيص أكثر من 5900 برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.