أسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 21 يسجل 193 ريالاً

تواصل – فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة، خلال تعاملات الأربعاء 29 يونيو 2022، رغم ارتفاع المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 220.39 ريال (58.72 دولار) مقابل 220.47 ريال (58.73 دولار)، أمس، بحسب منصة “gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المملكة (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 192.91 ريال (51.39 دولار) مقابل 194.16 ريال (51.74 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فقد بلغ 165.29 ريال (44.05 دولار) مقابل 165.35 ريال (44.05 دولار)، أمس.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مستفيدة من الحظر الغربي على الذهب الروسي، على الرغم من زيادة عائدات السندات الأمريكية.