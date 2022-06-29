الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
10 نصائح للحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم خلال الحج
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10 نصائح للحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم خلال الحج

10 نصائح للحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم خلال الحج
٠٣:٣٨:٠٨ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مثل هذا الوقت من كل عام، وبالتحديد مع دخول موسم الحج وتوافد ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من كل فج عميق، يتجدد الحديث عن ما يجب على الحاج من نصائح للحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم خلال أداء المناسك.

وحول هذا الموضوع المهم جدًا لقاصدي المملكة من الحجاج، كشفت استشارية التغذية الدكتورة بتول الغامدي، أنها تنصح ضيوف الرحمن بما يلي:

1 –  تناول الأكل الصحي.

2 – تجنب أي أطعمة مكشوفة.

3 – تناول الخبز الكامل “الحب”.

4 – تناول التمور مع منتجات الألبان.

5 – الحرص على غسل الفواكه قبل تناولها.

6 – تجنب المشروبات الغازية والشاي والقهوة.

وأشارت حسب صحيفة “البلاد”، إلى أن البديل الصحي يتمثل في:

1 – الإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة.

2 – الحرص على النوم والراحة.

3 – استخدام الكريمات الخاصة بترطيب الجسم.

كما أكدت أنه من أجل توفير أطعمة مقبولة عند الجميع، فإنه يجب على الحاج:

1 – تناول وجبات غذائية تساعده في الحفاظ على توازن الطاقة في الجسم، مع ضرورة الاحتفاظ بكمية من السوائل تعوض ما يفقده نتيجة العرق، مع الوضع في الاعتبار العادات الغذائية للحجاج.

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بتول الغامدي توازن الطاقة ضيوف الرحمن موسم الحج نصائح للحجاج

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