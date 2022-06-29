الغرب يُجمد أصولاً بقيمة 330 مليار دولار ضمن العقوبات على روسيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن وحلفاءها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قرروا تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه تم تجميد حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات إضافية على روسيا، شملت واردات الذهب، مؤكدة أن العقوبات استهدفت شركة روستيك الدفاعية المملوكة للدولة الروسية والكيانات التابعة لها.

فيما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، أن الغزو الروسي هو أكبر تهديد يواجهه العالم الحر منذ عقود، لافتة إلى أنه بات من الواضح أنه لا يمكن ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر التهديدات والعقوبات.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، إلى أن روسيا ستتحول من “شريك استراتيجي” إلى “تهديدٍ رئيس” بالرؤية الجديدة لحلف الناتو.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين، أن العمليات الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفق المخطط، وأنها ستحقق كل أهدافها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ارتكبت هجمات إجرامية ضد سكان دونباس، مؤكدًا أن مجموعة السبع منظمة عدوانية أُنشئت بهدف المواجهة.