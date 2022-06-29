الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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روسيا تستدعي القائم بأعمال سفارة النرويج في موسكو لهذا الأمر

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روسيا تستدعي القائم بأعمال سفارة النرويج في موسكو لهذا الأمر

روسيا تستدعي القائم بأعمال سفارة النرويج في موسكو لهذا الأمر
٠٣:١٠:٤٨ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة النرويج بموسكو، وذلك احتجاجًا على منع عبور شاحنات روسيا إلى منطقة شبيتسبيرجين.

وأكدت أن محاولات الغرب العدوانية لفرض نظام عالمي يناسبهم يثبت صحة هدف العملية العسكرية، لافتة إلى أن الأسلحة التي يقدمها حلف الناتو لأوكرانيا قد تصل للسوق السوداء وهذا ما يزيد من معدلات الجريمة في أوروبا.

وأوضحت أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يؤدي لإطالة أمد العملية العسكرية ويزيد عدد الضحايا، مؤكدة أن منح أوكرانيا مكانة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استخدام أراضي هذا البلد لمصالحهم، وليس لتطويره.

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن نهج الغرب يأتي بنتائج ضارة وكلما ضخوا الأسلحة لأوكرانيا كلما طال أمد الصراع.

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية ميغ 29 ومروحيتين في مقاطعة ميكولايف وطائرتين سو 25 في مقاطعة خاركيف،، وأنها دمرت 4 مراكز قيادة أوكرانية في خاركيف وقاعدة لتدريب المرتزقة الأجانب في ميكولايف.

فيما أكد حاكم ميكولايف الأوكرانية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مبنى سكني، إلى 3 قتلى و6 جرحى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون، عن بدء الاستعدادات لإجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا النرويج خيرسون روسيا مقاطعة ميكولايف

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