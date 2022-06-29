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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 117.9 دولار للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 117.9 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 117.9 دولار للبرميل
٠٢:٢٨:٣٤ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

للجلسة الرابعة على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس، تغيرًا طفيفًا إلى 117.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتًا، بنسبة 0.2% إلى 114.06 دولار للبرميل، حسب “العربية”.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، بنسبة 4.0%، إلى 112.2 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء،

ونتيجة مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل، ارتفع الخامان القياسيان لأكثر من 2% على مدار الأيام الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و”أوبك بلس”، اجتماعات تستمر يومين، مع استبعاد المراقبين لحدوث أي تغيير كبير  في سياسات الإنتاج خلال الشهر الجاري.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك العقود الآجلة خام برنت روسيا

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