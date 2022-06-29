قتلى وجرحى في انفجار استهدف مدير أمن محافظة لحج اليمنية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام يمنية، بوقوع انفجار سيارة مفخخة في عدن استهدفت مدير أمن محافظة لحج.

ونقلت عن مصادر أمنية، تأكيدها سقوط عدد من القتلى والجرحى في انفجار هز مديرية خورمكسر بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وأكدت أن الانفجار استهدف موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج بمديرية خورمكسر في عدن جنوبي اليمن.

في الوقت نفسه، أكد مكتب المبعوث الأممي لليمن، أن فتح الطرق أمر بالغ الأهمية، وأكد أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة، وذلك خلال لقائه رئيس الوفد المفاوض لجماعة الحوثي ومسؤولين عمانيين في مسقط.

فيما تواصل مليشيا الحوثي الاعتداء والاستيلاء على أراضي المواطنين، في منطقة الخمسين، بالعاصمة صنعاء، حسب” العاصمة اونلاين”.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن مليشيا الحوثي تقوم بالاعتداء على أراضي وممتلكات المواطنين في منطقة الخمسين والعشاش بالعاصمة، وأنها بحماية العديد من الأطقم المسلحة، تقوم بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين بحجة أنها تابعة لملكية الدولة.

كما تفرض الحجر على أراضي واسعة، وتمنع ملاكها والمستفيدين منها من أي بناء أو استحداثٍ؛ بزعم ملكية القوات المسلحة لها على الرغم من توفر عقود تمليكها لدى مالكيها.