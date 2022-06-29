تصريح صادم.. “جونسون”: لو أن بوتين “امرأة” ما كان ليغزو أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير

هاجم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة”، داعيًا لمزيد من النساء في السلطة، على حد قوله.

وقال جونسون لشبكة التلفزيون الألمانية “زي دي اف” مساء الثلاثاء، إنه لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة التي تهدف إلى غزو أوكرانيا.

وأكد أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو مثال ممتاز على “ذكورية سامة”، مشددًا على ضرورة تعليم أفضل للفتيات حول العالم، وأن يكون هناك المزيد من “النساء في مناصب السلطة”، حتى لا تندلع الحروب.

تأتي تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن الرئيس الروسي في وقت تجتمع دول حلف شمال الأطلسي في مدريد، من أجل البحث في استراتيجية جديدة لتعزيز ورفع تواجدها العسكري في الجبهة الشرقية من 40 ألف جندي إلى 300 ألف، وضم فنلندا والسويد أيضًا إلى الحلف العسكري الدفاعي، وذلك ردًا على غزو بوتين للأراضي الأوكرانية.