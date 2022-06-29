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إنفاق المواطنين على السفر للخارج يصل إلى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر
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إنفاق المواطنين على السفر للخارج يصل إلى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر

إنفاق المواطنين على السفر للخارج يصل إلى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر
٠١:٤١:٠٩ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إنفاق المواطنين على السفر في الربع الأول من العام إلى 2.770 مليار دولار، لكنها مازالت أقل من نظيرتها في الربع الأول من العام 2020 بـ16%.

ووفقًا لبيانات البنك، فقد ارتفع إنفاق المواطنين على السفر في الخارج بنسبة 350% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب “العربية”.

وأظهر”إنفوجراف” لصحيفة “تواصل” أن المملكة احتلت مؤخرًا المركز السادس عالميًا، بين دول G20 في احتياطي العملات الأجنبية.

وجاء ترتيب العشر دول الأوائل في مجموعة العشرين كالتالي:

1- الصين باحتياطي 3.552 مليار دولار

2- اليابان باحتياطي 1.403 مليار دولار

3- روسيا باحتياطي 630 مليار دولار

4- الهند باحتياطي 609 مليار دولار

5- كوريا الجنوبية باحتياطي 458 مليار دولار

6- المملكة باحتياطي 451 مليار دولار

7- البرازيل باحتياطي 353 مليار دولار

8- المانيا باحتياطي 308 مليار دولار

9- فرنسا باحتياطي 261 مليار دولار

10 – أمريكا باحتياطي 247 مليار دولار

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي الدولار السفر للخارج المملكة

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