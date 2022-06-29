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“الغذاء والدواء” تعتمد نظام الإدراج لمنتجات التجميل.. و5 ملايين ريال غرامة للمخالفين
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صحة

“الغذاء والدواء” تعتمد نظام الإدراج لمنتجات التجميل.. و5 ملايين ريال غرامة للمخالفين

“الغذاء والدواء” تعتمد نظام الإدراج لمنتجات التجميل.. و5 ملايين ريال غرامة للمخالفين
١٢:٥٤:١٦ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أنها أعتمدت نظام الإدراج لمنتجات التجميل وإجراء عمليات التحقق من بيانات المنتجات بعد الإدراج، وذلك من أجل أمان صحة المستخدم، والإسهام في تعزيز سلامة الإنسان.

وأوضحت أن الإدراج هو “الإخطار بالتسويق”، ويعني قيد المنتج التجميلي فى سجلات الهيئة مباشرة بعد تقديم طلب الإدراج.

وأشارت الهيئة، في “انفوجراف” نشرته على صفحتها  في”تويتر”، إلى أنه عند الإدراج يجب اتباع الخطوات التالية:

1- مطابقة المنتج لتعريف المنتج الأصلي.

2- مطابقة المنتج للوائج الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

3- مأمونية المنتج وألا يسبب أي ضرر بصحة المستخدم.

4- الالتزام بما تضمنته تعهدات وإقرارات المدرج.

5- عدم احتواء المنتج على مواد خطرة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح به.

6- إدراج المنتج لا يعنى الموافقة على فسحه.

وحذرت الهيئة من أنه حال ضبط مخالفات أثناء تحققها من سلامة ومأمونية المنتج، سيتم اتخاذ االإجراءات النظامية بحق المدرج والتي قد تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال.

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الادراج الغذاء والدواء منتجات التجميل هيئة الغذاء والدواء

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