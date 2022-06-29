بمنصة “مُعين”.. 2 مليون مستفيد من خدمة الاطلاع على الأحكام

تواصل – واس:

أعلن ديوان المظالم، أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة مُعين الرقمية بلغ 2,354,680 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة, مؤكدًا أن الخدمة تتيح الاطلاع على الأحكام الصادرة من محاكم الديوان بشكلٍ رقمي وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

وأوضح أنه يهدف من خلال هذه الخدمة إلى تيسير سُبل التقاضي وتقليص أمده سعيًا لتحقيق أحد أهم مستهدفات ديوان المظالم والمتمثل في تحقيق العدالة الناجزة عبر جميع تعاملاته القضائية.

وفي وقت سابق، حدّث ديوان المظالم ممثلًا بفريق تطوير منصة معين الرقمية استبانة قياس آراء المستفيدين واستقصاء مقترحاتهم، مشيرًا إلى المؤشرات المحدثة شملت:

1 – وضوح المهام ومستوى إنجاز الدعاوى.

2 – تحديد صفة المستفيد من الخدمة ونوع الخدمة.

3 – رفع دقة قياس اتجاهات وآراء المستفيدين.

4- تعديل خيارات الإجابة بهدف الاستفادة من ذلك في تحليل البيانات.

5 – معرفة الآراء حيال دور التقنية في العملية القضائية وما تتطلبه من سلاسة الإجراءات .

وسبق أن أعلن ديوان المظالم تطوير خدمات منصة معين الرقمية بإتاحتها للمستفيد الاطلاع على رقم الدعوى ورقم الطلب المرتبط بها بهدف استعراض محتواها في كل من قائمة طلباتي وخدمة قضاياي وخدمة الاستعلام التفصيلي عن القضية.