“الصحة” تُعلن تسجيل 759 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 997 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلّت 759 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 997 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 794,488 حالة، من بينها 9,330 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 775,951 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,207 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.