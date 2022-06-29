مكة والخرج الأعلى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، درجات الحرارة المتوقعة – بمشيئة الله – على مختلف مناطق وأنحاء المملكة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة والخرج أعلى درجة حرارة لليوم بـ44 درجة، و43 درجة مئوية في وادي الدواسر بالرياض، والإحساء بالمنطقة الشرقية.

كما سجلت كل من؛ الرياض، وسكاكا وحفر الباطن ومدينة شرورة التابعة لمنطقة نجران، 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من؛ الباحة 30 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 31 درجة مئوية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، تباين درجات الحرارة على مناطق المملكة حيث ترتفتع في مناطق وتنخفض في أخرى، لافتًا إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأصدر المركز تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة المتوقعة تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر على معظم المناطق حتى الساعة الـ 8 مساءً.