تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “رفحاء”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “خباش والخرخير وشرورة”.

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “ينبع والرايس وينبع النخل”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد “.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية وعشيرة وأضم وميسان والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان وثول وجدة ورابغ “.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد المسارحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد والدرب وفرسان”.

7 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج والدرعية والدلم والأفلاج والسليل ليلى وادي الدواسر و حوطة بني تميم ورماح”.

7 – منطقة عسير، “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة “.

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والشيبة والظهران والعبيلة والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وعردة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.