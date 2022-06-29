منفذ الوديعة الحدودي.. منظومة متكاملة لخدمة حجاج اليمن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تواصل المملكة استقبال الحجاج من اليمن عبر منفذ الوديعة الحدودي، ويتم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

ووصل إلى مكة حتى الآن أكثر من 8 آلاف حاج يمني، بحسب وزارة الاوقاف والإرشاد اليمنية.

وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة باليمن، الدكتور مختار الخضر الرباش، إن إجمالي الحجاج الذين وصلوا مكة حتى يوم الاثنين الماضي، بلغ 8739 حاجًا برًا، و736 جوًا، من إجمالي 12981 حاجًا، وهي الحصة المقررة لليمن هذا الموسم.

وأكدت “الأوقاف” اليمنية،أن عملية التفويج تسير بشكل سلس وسهل، موجهة الشكر لسلطات المملكة التي تبذل جهودا كبيرة على مدار 24 ساعة لتيسير عملية دخول الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة.

منفذ الوديعة

ويعتبر منفذ الوديعة الحدزدي منظومة متكاملة لخدمة حجاج اليمن، حيث يتوافد اليمنيون نحو “استراحة الحجاج”، وهي المكان الذى يستقبل فيه ضيوف الرحمن بالمنفذ، وتقدم لهم سبل الراحة والضيافة من الوجبات والمشروبات، إضافة إلى توافر عيادة صحية، تتوافر فيها كافة سبل الرعاية الطبية.

البداية تكون باستقبال الباصات فى الخيمة ويتم إعطاء الحجاج 3 لقاحات ( الحصبة – الفيروس الثلاثي – شلل الأطفال) ثم بعد ذلك يتم تفويجهم لإدارة الجوازات، تمهيدًا لمغادرتهم إلى مكة عبر حافلات بمتابعة وإشراف الجهات المعنية.

وقال أحد المسؤولين عن الخدمات الطبية بالمنفذ الحدوى، إنه لا توجد أى حالات مرضية أو حميات بين حجاج اليمن، وكل شئ تحت السيطرة، كما يتم توفير خدمات إسعافية وعلاجية على مدار 24 ساعة، وفق “الإخبارية”.

وتُنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة، وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير.

واستقبل منفذ الوديعة الحدودي، منذ أيام، أكثر من 2000 حاج يمني، وهو الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من اليمن.