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“الأمن العام” يحذر: 10 آلاف ريال غرامة القادمين للحج دون تصريح
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“الأمن العام” يحذر: 10 آلاف ريال غرامة القادمين للحج دون تصريح

“الأمن العام” يحذر: 10 آلاف ريال غرامة القادمين للحج دون تصريح
١٠:٥٤:١٣ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، القادمين للحج دون تصريح، قائلا: “سيتم معاقبة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال”.

يأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ بذلك من الجهات المختصة.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

الكلمات الدلالية:
الامن العام الحج ضيوف الرحمن مكة

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