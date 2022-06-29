استشهاد فلسطيني بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي لمخيم جنين فجر اليوم.

وأظهرت فيديوهات وصور نشرتها وكالة الشهاب الفلسطينية، والدة الـشهيـد محمد ماهر مرعي من مخيم جنين وهي تلقي نظرة الوداع عليه، برفقة أصدقاء وأقارب مرعي الذين ودعوه بعد ارتقائه فجر اليوم برصاص الاحـــتــــلال في جنين.

ونظم عدد كبير من الشباب الفلسطيني، مسيرة عقب الإعلان عن استشهاد الشاب محمد ماهر مرعي برصاص الاحتلال، جابت كافة أنحاء مخيم جنين في الضفة الغربية.

فيما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الشهيد مرعي في جنين ونعتبره ضحية لإفلات إسرائيل من العقاب.

ونعت لجان الـمـقـاومة، شهيد جنين محمد ماهر مرعي، مؤكدة أن المـقاومة بكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لردع ولجم المحتلين المجرمين واجتثاثهم من أرض فلسطين المباركة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مكتب إعلام الأسرى، أنه ولليوم 180 على التوالي يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.