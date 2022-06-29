صحة الطائف تستعد للحج بـ 18 مركزًا لتقديم أفضل الخدمات

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أعلن المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، رفع جاهزية كل المستشفيات وتحديدًا أقسام الطوارئ، وتجهيز 18 مركزاً صحياً لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت تجهيز 24 فرقة طبية متحركة في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة للتحرك الميداني في حالة تلقي أي بلاغات من الجهات المختصة، كما تضمنت الخطة توفير كميات من الدم ومشتقاته في كل بنوك الدم تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف حسب صحيفة “عكاظ”، أن صحة الطائف تقوم بتنفيذ حملات توعوية صحية في المواقيت ومنافذ الدخول لإيصال الرسائل التوعوية إلى ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة، مؤكدًا أن الخطة ستستمر لحين عودة الحجاج سالمين، حيث روعيت فيها الاستمرارية حتى منتصف شهر ذي الحجة.

فيما أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات و 82 مركزًا صحيًا، أنهت جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الصحية المتبعة في خطة الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي تتابع فيه، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، جاهزية عدد من الوكالات لإنجاز المهام المتعلقة بها ضمن خطة الاستعداد لموسم الحج، وذلك من خلال عدد من الجولات الميدانية على أبرز المواقع التي تشكل أحد أهم الخدمات، ومتابعة مدى استعداد الوكالات المعنية لتنفيذ برامجها وتقديم خدماتها خلال الموسم وحرصًا على تطبيق الخطط التشغيلية بكفاءة عالية.