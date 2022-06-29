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هل تعاني من قلة التركيز في العمل؟ 5 نصائح تحل لك المشكلة

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هل تعاني من قلة التركيز في العمل؟ 5 نصائح تحل لك المشكلة

هل تعاني من قلة التركيز في العمل؟ 5 نصائح تحل لك المشكلة
١٠:٣٥:٢٣ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

الشكاوى من قلة التركيز والنسيان أمر يعاني منه معظم الموظفين. ويرجع خبراء الصحة سبب ذلك إلى التقنيات الحديثة التي طغت على  حياتنا.

الهواتف الذكية التى أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا تتصدر لائحة الأسباب، وهي من الأمور التي ترهق الدماغ، وتدفعنا إلى الشعور بقلة التركيز والنسيان كثيرا، لذلك يرى خبراء الصحة أن الحل الأنسب لمواجهة هذه المشكلة، يكون بالابتعاد عن التقنيات الحديثة.

موقع “نويرو ناسيون” قدم بعض النصائح المهمة لمساعدة من يعانون من قلة التركيز في العمل:

1- الكافي:

ينصح خبراء الصحة من يرغب بالخلود إلى النوم بأن يبتعد كليا عن هاتفه الذكي وألا يقرأ رسائله الإلكترونية المتعلقة بالعمل، فذلك يؤثر على الاسترخاء، ويدفعنا للنوم بشكل سيء.

2- المحافظة على الأشياء مرتبة:

ترتيب مكتب العمل مهم بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قلة التركيز، فالمكاتب الفوضوية تضعف التركيز وترهق الدماغ.

3- التنزه في الحدائق:

دراسة أجرتها جامعة أدنبرة أظهرت أن التنزه في الحدائق يهدئ الدماغ ويزيد من القدرة على التركيز بشكل أفضل مما لو تنزهنا في المدن الكبيرة.

4- تحديد سبب قلة التركيز:

ربما يشعر البعض بفقدان التركيز عندما يجري زملاؤهم محادثات في المكتب المجاور، حينها يمكن حلّ هذه المشكلة بوضع سماعات الرأس مثلا.

5- وضع قواعد محددة لاستخدام التقنيات الحديثة:

ضع أوقاتا محددة لقراءة الرسائل الإلكترونية، كما أن الدخول بشكل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيرها، يؤثر على التركيز.

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الموظفين عدم التركيز عدم التركيز في العمل فيسبوك

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