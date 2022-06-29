جاهزة لموسم الحج.. 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا بتجمع مكة المكرمة

تواصل – واس:

ضمن الاستعداد لموسم الحج، أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى، وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأوضح أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات و 82 مركزًا صحيًا، أنهت جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الصحية المتبعة في خطة الموسم.

وأضاف أن ثلاث مراكز طوارئ الحرم ومستشفى طوارئ الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ، تعمل كمنظومات داخل وجوار المسجد الحرام على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.

وأكد أنه سخر جميع الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ورفع أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقا لمعايير وزارة الصحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة، وذلك خلال ترأسه أمس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.

كما وجه خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.