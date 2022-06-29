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شرطة نجران: فيديو الاعتداء على طفلين يعود لواقعة “قديمة” وتم التعامل معها
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شرطة نجران: فيديو الاعتداء على طفلين يعود لواقعة “قديمة” وتم التعامل معها

شرطة نجران: فيديو الاعتداء على طفلين يعود لواقعة “قديمة” وتم التعامل معها
٠٨:٥٨:٥٣ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قال المتحدث باسم شرطة منطقة نجران، إن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر الاعتداء على طفلين يعود لواقعة قديمة.

وأوضح المتحدث، في بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة بتاريخ 11-9- 1443 واتخذت الإجراءات النظامية بحق المعتدي في حينه، كما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ناشر الفيديو وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كانت الجهات الأمنية قد قبضت على 19 شخصًا، منهم 6 مقيمين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن.

وأوضحت أن القبض جاء لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها.

كما قاموا بتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك.

وأكد البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الاعتداء على طفلين الامن العام شرطة نجران فيديو الاعتداء على طفلين

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