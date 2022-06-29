“الصحة”: 8 محتويات يجب أن تشملها حقيبة مريض السكري من الحجاج

تواصل- فريق التحرير

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج مرضى السكري، الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي أعراض تهدد صحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

ونصحت وزارة الصحة، في إنفوجراف عبر صفحة تجمع الرياض الصحي الأول على “تويتر”، مرضى السكري من الحجاج، بضرورة أن تحمل حقيبتهم هذه المحتويات.

أدوية كافية.

سجادة.

بطاقة تعريف بالمرض (نوع العلاج والجرعة).

كمامات.

مناديل.

جهاز قياس سكر.

معقم يدين.

حلوى (لتناولها عند انخفاض السكر).

كانت الوزارة، فد نصحت الحجاج بـ 4 إجراءات احترازية لحمايتهم من أي عدوى فيروسية:

التباعد الجسدي.

ارتداء الكمامة.

تجنب المصافحة.

تعقيم اليدين وغسلهما.

وكانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد دعت جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وقال حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المعتمر والحاج: تعاونك معنا يمكّننا من خدمتك بشكل أفضل.. التزامك بالإجراءات الوقائية يسهم في حفظ سلامة قاصدي البيت الحرام”.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.