الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
صحة الطائف تستعد للحج بـ 18 مركزًا لتقديم أفضل الخدمات
بعد موافقة الشورى.. كل ما تريد معرفته عن “الذراع الاستثمارية” لتنمية أموال القاصرين
بالإنفوجراف.. أمور لا غنى عنها مع ارتفاع درجات الحرارة
بالتفصيل.. “شؤون الحرمين” توضح محظورات الإحرام السبعة
شرطة نجران: فيديو الاعتداء على طفلين يعود لواقعة “قديمة” وتم التعامل معها
جاهزة لموسم الحج.. 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا بتجمع مكة المكرمة

صحة

“الصحة”: 8 محتويات يجب أن تشملها حقيبة مريض السكري من الحجاج

“الصحة”: 8 محتويات يجب أن تشملها حقيبة مريض السكري من الحجاج
٠٨:٢٣:٤٤ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج مرضى السكري، الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي أعراض تهدد صحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

ونصحت وزارة الصحة، في إنفوجراف عبر صفحة تجمع الرياض الصحي الأول على “تويتر”، مرضى السكري من الحجاج، بضرورة أن تحمل حقيبتهم هذه المحتويات.

  • أدوية كافية.
  • سجادة.
  • بطاقة تعريف بالمرض (نوع العلاج والجرعة).
  • كمامات.
  • مناديل.
  • جهاز قياس سكر.
  • معقم يدين.
  • حلوى (لتناولها عند انخفاض السكر).

كانت الوزارة، فد نصحت الحجاج بـ 4 إجراءات احترازية لحمايتهم من أي عدوى فيروسية:

التباعد الجسدي.

ارتداء الكمامة.

تجنب المصافحة.

تعقيم اليدين وغسلهما.

وكانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد دعت جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وقال حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المعتمر والحاج: تعاونك معنا يمكّننا من خدمتك بشكل أفضل.. التزامك بالإجراءات الوقائية يسهم في حفظ سلامة قاصدي البيت الحرام”.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الحج الصحة مريض السكري مكة

مواد ذات صلة

المزيد
9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر من تجاهلها

9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر من تجاهلها

منذ 3 سنوات
هل الفلفل الحار يمنع الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟.. استشاري يوضح

هل الفلفل الحار يمنع الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟.. استشاري يوضح

منذ سنتين
لمرضى الربو.. تعرف على أفضل نظام غذائي خلال فترة العزل

لمرضى الربو.. تعرف على أفضل نظام غذائي خلال فترة العزل

منذ سنتين
هل لـ«الشوكولاتة» تأثير إيجابي على مناعة الجسم؟.. أخصائية تغذية توضح

هل لـ«الشوكولاتة» تأثير إيجابي على مناعة الجسم؟.. أخصائية تغذية توضح

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *