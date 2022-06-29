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“الدفاع الروسية”: إجلاء 2.17 مليون شخص إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

“الدفاع الروسية”: إجلاء 2.17 مليون شخص إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا
٠٨:٢٠:٢٠ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجلاء 2.17 مليون شخص إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم إجلاء أكثر من 17000 شخص من منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن روسيا لن تنجح في تفادي المسؤولية عن الهجوم على مركز تسوق في كريمنتشوك.

فيما طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، منظمة الأمم المتحدة بالتحقيق في استهداف مركز للتسوق من جانب القوات الروسية، وأنه يقترح إرسال ممثل للأمين العام للتحقق من أن الهجوم على مركز تسوق في كريمنتشوك كان بقذائف روسية.

وأضاف أن يطالب بأن تحرم الأمم المتحدة روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، وأنه ينبغي أن تحاسب روسيا كأي منظمة إرهابية حتى لا تمنح ضوءًا أخضر لعدوانها.

وأشار وزير خارجية أوكرانيا، إلى أنه على منظمة الأمن والتعاون بأوروبا أن تختار إما السماح لروسيا بتدميرها أو أن تعلق عضويتها.

يأتي هذا في الوقت الذي سمع فيه، دوي 8 انفجارات متتالية صباح اليوم، في مقاطعة ميكولايف الأوكرانية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة روسيا كريمنتشوك مجلس الأمن مقاطعة ميكولايف

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