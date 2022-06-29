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3200 حالة إصابة بجدري القرود في 48 دولة.. و”الصحة العالمية”: لا يشكل حالة طوارئ
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3200 حالة إصابة بجدري القرود في 48 دولة.. و”الصحة العالمية”: لا يشكل حالة طوارئ

3200 حالة إصابة بجدري القرود في 48 دولة.. و”الصحة العالمية”: لا يشكل حالة طوارئ
٠٨:١٠:٥٨ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأوبئة الأمريكي اليوم، أن عدد إصابات جدري القرود ارتفع إلى 306 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القرود بتلقي اللقاح.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القرود يشكل تهديدًا صحيًا ويثير قلقًا بالغًا، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعدما جمعت خبراء دوليين، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، كما هي الحال بالنسبة لوباء كورونا.

ووفقا للإحصائية الأخيرة للمنظمة، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغت 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية في 48 دولة لم تشهد انتشارًا لهذا المرض.

ودعت المنظمة في وقت سابق، الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.

وأوضحت أنه لا يوجد تغيير في شكل الفيروس، وأنها تعمل على رصده وبحث التسلسل الجيني له، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها جدري القرود في بلدان لا يتوطن فيها، وهو نفس النوعية الموجودة في غرب أفريقيا.

وأشارت إلى أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، وأنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتوائه تكون بتتبع الحالات وعزلها، مع أنها في الوقت نفسه، غير واثقة في هذه المرحلة من وقف انتشار المرض.

الكلمات الدلالية:
أمريكا جدري القرود منظمة الصحة العالمية وباء كورونا

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