“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

تواصل – واس:

* سحب رعدية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

* رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويستمر على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية.

* حركة الرياح

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة قد تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

* ارتفاع الموج

كما توقع أن يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

* الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.