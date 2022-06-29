الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هل رأيت غزالا طائرا من قبل.. يعبر الطريق بطريقة مذهلة (فيديو)
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الفيديو

هل رأيت غزالا طائرا من قبل.. يعبر الطريق بطريقة مذهلة (فيديو)

هل رأيت غزالا طائرا من قبل.. يعبر الطريق بطريقة مذهلة (فيديو)
٠٣:١٤:٢٦ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  مقطعا مصورا لغزال وهو يعبر طريقا بطريقة مثيرة، ربما لم يسبقه إليها أحد من الكائنات ذوات الأربع.

وظهر الغزال في المقطع وهو “يطير” بالمعنى الحرفي للكلمة؛ ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر منه، وقام بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.

ويتضح في مقطع الفيديو النادر، أن الغزال استطاع بليونة جسد غير مسبوقة أن يصل إلى الجانب الآخر من الطريق في قفزة واحدة؛ وسط ذهول الشاب الذي كان يصوره.

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