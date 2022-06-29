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«السديس» يوصي حجاج بيت الله الحرام بـ 10 «وصايا شرعية»
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«السديس» يوصي حجاج بيت الله الحرام بـ 10 «وصايا شرعية»

«السديس» يوصي حجاج بيت الله الحرام بـ 10 «وصايا شرعية»
٠٣:٠٤:٤٦ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال إلقائه لدرسه في رحاب بيت الله الحرام الحجاج بعدد من الوصايا التي تسهل لهم إتمام شعائرهم ومناسكهم وتساهم في تعظيم هذه الشعيرة .

وقال السديس خلال إلقائه لهذه الوصايا ( إخوتي حجاج بيت الله الحرام: يامن تَجَشَّمْتُم الصِّعاب ، واسْتَسْهلتم الشدائد الصِّلاب، وجئتم من كُلِّ قُطْر سحيق، وسَلَكْتم كُلَّ فجٍّ وطريق ، إليكم هذه الوصايا:

الوصية الأولى : توحيد الله – سبحانه ، وإفراده بالعبادة دون سواه

الوصية الثانية : تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى

الوصيـة الثالثـة : تحقيق المتابعة للحبيب المصطفى.

الوصية الرابعة : الاستمساك بالتقوى، فَبِالتَّقْوى كل أمرٍ يَزْكُو ويَقْوى

الوصية الخامسة : استشعار عظمة هذه الفريضة الجليلة، وإنزالها المكان الأرفع من شعائر الإسلام، فهي الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو تمامه وكماله ، وختامه لكل مسلم.

الوصية السادسة : وجوب تعظيم مكانة البيت العتيق ، واستشعار قداسة هذه البقاع ، وأنَّها أشرف وأطهر ، وآمن بقعة على وجه البسيطة.

الوصيَّة السابعة : الاستعداد لهذا الركن بالعلم النافع والفقه في أحكامه ، والتبصُّر في أدائه

الوصية الثامنة : الاستقامة في السلوك، وطهارة الجوارح من الآثام والمعاصي، فإنهما سبب الخسران والمآسي

الوصية التاسعة : السعي الحثيث لتحقيق بِرِّ الحج.

الوصية العاشرة : التحلِّي بالآداب الشرعية الرفيعة السامية، والأخلاق العالية ، والتخلِّي عن كُلِّ ما يخالف الخُلُق والأدب مع الله سبحانه.

الكلمات الدلالية:
السديس الشيخ السديس حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن وصايا شرعية

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