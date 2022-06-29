الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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مقتل 52 سجينا بأعمال شغب في سجن بكولومبيا
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دولي

مقتل 52 سجينا بأعمال شغب في سجن بكولومبيا

مقتل 52 سجينا بأعمال شغب في سجن بكولومبيا
٠٣:٠١:١١ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قتل 52 سجينا وأصيب 34 آخرون، اليوم الأربعاء، في أعمال شغب وقعت في سجن بمدينة /تولوا/ جنوب غربي كولومبيا.

وقال الجنرال تيتو كاستيلانوس رئيس إدارة السجون في كولومبيا: إن الحادث وقع في سجن بمدينة تولوا، جنوب غربي كولومبيا.

وأضاف: “كانت هناك حالة من الشغب على ما يبدو، وأشعل السجناء النار في مراتبهم ليشب حريق هائل أدى لوفاة الكثير منهم بسبب استنشاق الدخان”.

كما أوضح كاستيلانوس أن الحادث وقع أثناء محاولة السجناء الهروب، حيث بدؤوا في الاشتباك مع الأمن؛ حيث يوجد بالسجن حوالي 1267 نزيلًا، بينما يضم المبنى الذي وقع به الحريق 180 سجينا.

يذكر أن كولومبيا كانت أفرجت عن بعض السجناء خلال جائحة كورونا بعد مقتل نحو 24 سجينًا في احتجاجات خلال العام 2020 على تكدس السجون.

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أعمال شغب إدارة السجون كولومبيا مقتل 52

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