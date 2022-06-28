شرطة الشرقية تباشر حادثة تعرض فتاة لاعتداء أثناء مشاجرة بين 4 مقيمين ومواطن

تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة المنطقة الشرقية حادثة تعرض فتاة لاعتداء أثناء مشاجرة بين (4) مقيمين ومواطن في محافظة الخبر وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مقطع فيديو تظهر في فتاة تدعي تعرضها للاعتداء بالضرب والتهديد من ذويها في محافظة الخبر، فقد تمت مباشرة بلاغ مشاجرة بين 4 مقيمين من الجنسية السورية ومواطن.

وأضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال تعرضها لكدمة أثناء ذلك وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.