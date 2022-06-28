إلغاء 676 رحلة.. الخطوط الجوية السويسرية تعاني من نقص الطواقم

تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب نقص أفراد الطواقم؛ أعلنت الخطوط الجوية في سويسرا، أمس الثلاثاء إلغاء نحو 2 % من رحلات الطيران بين شهري أغسطس وأكتوبر القادمين.

وتمثل نسبة الرحلات الملغاة 676 رحلة في تلك الفترة الزمنية، بحسب الشركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.

وعن أسباب هذا التقليص أكدت الشركة السويسرية أنه بسبب نقص في الأفراد وإضرابات في بعض المطارات وآثار جائحة كوفيد- 19 وأوجه قصور أخرى في الطاقة الاستيعابية باعتبارها وراء تقليص خدماتها.