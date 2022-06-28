يضم الآن 7 مسلمين.. سجود جماعي للاعبين في المنتخب الفرنسي

تواصل ـ فريق التحرير:

شكل سجود ثلاثة لاعبين من المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بالجزائر، جدلا واسعا في فرنسا بسبب التوجهات العنصرية التي يستعملها الإعلام تجاه اللاعبين المسلمين في المنتخب الفرنسي والذين وصلوا الآن إلى سبعة لاعبين.

وبفضل من الله فقد اعتنق ثلاثة من نجوم المنتخب الفرنسي مؤخرا الإسلام وهم تييري هنري، وفرانك ريبيري، وباتريك فييرا.

وهنا يذكر أن تييري هنري كان يسجد لله شكرا بعد كل هدف يحرزه غير أنه امتنع عن ذلك في مباريات فرنسا الدولية خضوعا للقوانين العلمانية الفرنسية.

كما يضم المنتخب الفرنسي أربعة مسلمين آخرين وهم ليليان تورام، واريك ابيدال وجبريل سيسيه، بالإضافة إلى زين الدين زيدان.

وكان الفرنسيون قد اختاروا زين الدين زيدان الشخصية المحببة لقلوبهم لثلاثة أعوام متتالية من بين 50 شخصية فرنسية في الاستفتاء الذي تجريه كل عام صحيفة لوجورنال دو ديمانش.

وكان زيدان قد أكد في حديث لصحيفة لوجورنال دو ديمانش عن تمسكه بالدين الإسلامي، معربا في الوقت نفسه عن احترامه الشديد لوالده الذي يهتم بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، مؤكدا أن الدين الإسلامي هو دين السماحة والاعتدال والوسطية.