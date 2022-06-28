«التجارة»: نظام الشركات الجديد أُعد وفقا لأفضل الممارسات الدولية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أن نظام الشركات الجديد 2022 أُعد وفقا لأفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من التجارب في أربع دول أجنبية وواحدة خليجية.

وفي إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ كشفت أن نظام الشركات الجديد أعد وفقا لأفضل الممارسات الدولية والاستفادة من:

– (سنغافورا ـ أمريكا ـ بريطانيا ـ فرنسا ـ الإمارات).

ـ تحليل الممارسات المتبعة في هذه الدول ومقارنتها بالممارسات المتبعة في المملكة لتحديد فرص التطوير.

ـ مراجعة وتحليل مرئيات اتحاد الغرف، والمركز الوطني للمنشآت العائلية والجهات الحكومية، والهيئات المهنية، وكليات الحقوق، والجمعيات الأهلية، الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ـ تطوير منهجية إعداد النظام وفقا لأفضل التجارب الدولية وما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة.