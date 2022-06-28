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«شرطة مكة» تكشف حقيقة ادعاء امرأة تعرضها للتعنيف من قِبل ابن زوجها

محليات

«شرطة مكة» تكشف حقيقة ادعاء امرأة تعرضها للتعنيف من قِبل ابن زوجها

«شرطة مكة» تكشف حقيقة ادعاء امرأة تعرضها للتعنيف من قِبل ابن زوجها
٠١:٣٦:٥٩ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، حقيقة ادعاء امرأة، في مقطع فيديو متداول، تعرضها للتعنيف من قبل ابن زوجها.

وقالت شرطة منطقة مكة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول وتظهر فيه امرأة تدعي تعرضها للعنيف والاعتداء من ابن زوجها، تبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود دعاوى منظورة لدى الجهات المختصة لها”.

وأضافت شرطة منطقة مكة المكرمة “أنه لم يثبت تعرضها لأي تعنيف، وجرى استكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

الكلمات الدلالية:
امرأة تعنيف شرطة مكة مكة المكرمة

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