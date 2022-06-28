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وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

فرص

وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٥٠:١٧ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض, وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • معاون المشروع.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • يفضل مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع (P3O) أو شريك معتمد في إدارة المشاريع (CAPM) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في تنسيق المشروع وإعداد التقارير
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم :

أوضح المجلس ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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