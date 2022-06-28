وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض, وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- معاون المشروع.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- يفضل مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع (P3O) أو شريك معتمد في إدارة المشاريع (CAPM) أو أي شهادة أخرى معادلة
- المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
- خبرة 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في تنسيق المشروع وإعداد التقارير
- يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم :
أوضح المجلس ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).