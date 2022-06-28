وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

أوضح المجلس ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي