«مزحة ثقيلة» من مدّرس أسترالي مع طالبته تنهي مسيرته الوظيفية وتحيله للمحكمة

تواصل- وكالات:

تسببت “مزحة ثقيلة” لمدرّس مع إحدى طالباته في إنهاء وظيفته من عمله وإحالته إلى المحكمة، بل ورفض عمله في أماكن أخرى.

الواقعة التي ارتكبها مدرس في أستراليا يرويها بنفسها، حيث يقول ترافيس رونالد تمبلر، مدرس الرياضيات في كلية AB Patterson إنه طلب من إحدى طالباته التقاط الخبز من الأرض، وضربها على أسفل ظهرها عندما جثت على ركبتيها، وفق موقع “أستراليا بالعربي”.

يضيف المدرس: ضحكت بعدها بصوت عالٍ في حين وقعت الفتاة على وجهها”.

في المحكمة، قال محامية دفاع تمبلر إنه وطالبته كانا يلهوان ويتبادلان المزاح، أو أن ذلك ما اعتقده تمبلر على الأقل.

وأضافت المحامية “لم يكن دافع موكلي خبيثة أو بقصد إحداث إصابة”، بينما قالت الطالبة إن الموقف أثر عليها كثيراً، ولم تظن أنه قد يفعل ذلك بها.

وحسب الموقع، أقرّ “تمبلر” بذنبه في النهاية وأنهى مسيرته في الجامعة بعد 15 عاماً من التدريس، وقدّم إثباتات حسن سلوك للمحكمة بينها مشاركات كثيرة في جمعيات خيرية.

وحصل “تمبلر” على وظيفة سريعة في كلية أخرى، لكن مديرها أنهى العقد فور سماعه بالحادثة.