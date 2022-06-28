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«اليقظان النائم».. هل شاهدت نومة الذئب من قبل؟ (فيديو)

منوعات

«اليقظان النائم».. هل شاهدت نومة الذئب من قبل؟ (فيديو)

«اليقظان النائم».. هل شاهدت نومة الذئب من قبل؟ (فيديو)
٠١:١٣:٢٢ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفK  وثقوا من خلاله طريقة نوم الذئب.

وظهر الذهب في المقطع المتداول، ينام بطريقة غريبة، مغلقاً إحدى عينيه والأخرى في حالة يقظة.

وعلق البعض بقولهم إنه مما قيل في وصف نوم الذئب:

ينامُ بِإحدى مُقلتيهِ ويتّقى ***  بِأخرى المنايا فهو يقظانٌ نائمُ.

يذكر أن العرب كانت تصف الشخص الذي يظل يقظا في كل أحواله حتى حالات النوم بالذئب إشارة إلى ما يقوم به الذئب أثناء نومه، حيث يظل يقظان نائما.

الكلمات الدلالية:
الذئاب الذئب اليقظان النائم نوم الذئاب نومة الذئب

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