الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«مزحة ثقيلة» من مدّرس أسترالي مع طالبته تنهي مسيرته الوظيفية وتحيله للمحكمة
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي» في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
«شرطة مكة» تكشف حقيقة ادعاء امرأة تعرضها للتعنيف من قِبل ابن زوجها
«لا تضيعوا منْ تعولونَ».. كلمات مؤثرة من القاضي المصري في جلسة قاتل طالبة جامعة المنصورة
بعد المملكة.. الكويت تدرج 8 حوثيين و12 شركة جديدة على قوائم الإرهاب

دولي

بعد المملكة.. الكويت تدرج 8 حوثيين و12 شركة جديدة على قوائم الإرهاب

بعد المملكة.. الكويت تدرج 8 حوثيين و12 شركة جديدة على قوائم الإرهاب
٠١:١٧:٥٨ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت دوائر إعلامية أن دولة الكويت أدرجت 20 فردا وكيانا على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وطبقا لصحيفة “الراي” أصدر بنك الكويت المركزي تعميما على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة على قوائم الإرهاب؛ التي تضمنت أسماء 8 أفراد، و12 شركة.

وكان أمن الدولة بالمملكة قد أعلن منتصف الشهر الجاري تصنيف 19 فردا وكياناً على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة للميليشيا، وذلك بعد أيام من تصنيف 16 فردا وكيانا على ذات القائمة بينهم 3 مرتبطون بالحرس الثوري وحزب الله.

وشمل التصنيف شركات نفطية وتجارية ومصرفية مرتبطة بالحوثيين، وشخصيات تعمل لصالحهم وأخرى مدرجة في قائمة المطلوبين للتحالف العربي.

الكلمات الدلالية:
التحالف العربي دولة الكويت قوائم الإرهاب ميليشا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
قوات التحالف والجيش اليمني يصلان أطراف محافظة صنعاء

قوات التحالف والجيش اليمني يصلان أطراف محافظة صنعاء

منذ 7 سنوات
الشيخ محمد حسان: دماء المصريين أغلى من كل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية

الشيخ محمد حسان: دماء المصريين أغلى من كل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية

منذ 9 سنوات
باكستان.. الحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية عقوبة رفض لقاح «كورونا»

باكستان.. الحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية عقوبة رفض لقاح «كورونا»

منذ سنة واحدة
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *