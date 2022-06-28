بعد المملكة.. الكويت تدرج 8 حوثيين و12 شركة جديدة على قوائم الإرهاب

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت دوائر إعلامية أن دولة الكويت أدرجت 20 فردا وكيانا على لائحتها للإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وطبقا لصحيفة “الراي” أصدر بنك الكويت المركزي تعميما على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة على قوائم الإرهاب؛ التي تضمنت أسماء 8 أفراد، و12 شركة.

وكان أمن الدولة بالمملكة قد أعلن منتصف الشهر الجاري تصنيف 19 فردا وكياناً على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة للميليشيا، وذلك بعد أيام من تصنيف 16 فردا وكيانا على ذات القائمة بينهم 3 مرتبطون بالحرس الثوري وحزب الله.

وشمل التصنيف شركات نفطية وتجارية ومصرفية مرتبطة بالحوثيين، وشخصيات تعمل لصالحهم وأخرى مدرجة في قائمة المطلوبين للتحالف العربي.