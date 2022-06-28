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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
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محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
٠٢:٠١:٣٣ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443هـ، هجرية الموافق 29 يونيو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:14

المدينة – 4:05

الرياض – 3:36

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:17 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:06 بمشيئة الله.

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