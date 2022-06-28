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أول تعليق رسمي من مصر على منع السودانيين من دخول أراضيها
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دولي

أول تعليق رسمي من مصر على منع السودانيين من دخول أراضيها

أول تعليق رسمي من مصر على منع السودانيين من دخول أراضيها
١٢:٥٧:٠٨ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب في الأوساط السودانية عقب نشر وسائل إعلام ومغردين في الخرطوم، أنباء عن منع مصر دخول السودانيين إلى أراضيها.

من جانبها أصدرت السفارة المصرية في السودان، بيانًا نفت فيه صدور أي توجيهات بمنع دخول السودانيين إلي مصر.

وقال القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إنه فى إطار محاولات ومساعي إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، والتي يأتي على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، يتداول حاليًا تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضي المصرية.

ونفى القنصل العام  بشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.

وقال: “إننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة والتي نرد عليها بكل الحب والود عشرة الأشقاء السودانيين فى بلدكم مصر”.

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السودان بيان رسمي مصر منع دخول

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