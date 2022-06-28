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دولي

أمريكا تحتجز ناقلة نفط روسية

أمريكا تحتجز ناقلة نفط روسية
١١:٤٠:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

احتجزت السلطات الأمريكية ناقلة نفط روسية، كانت متجهة إلى ميناء مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر، قولها إن الناقلة التي تحمل اسم “دايتونا” مملوكة لمالك السفينة اليوناني TMS Tankers Ltd، وقد استأجرتها شركة Vitol، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية ومقرها سويسرا.

وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو الحالي، وهي محملة بالوقود والغاز، وكانت من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز يوم الأحد.

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أمريكا احتجاز سفينة روسيا ناقلة نفط

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