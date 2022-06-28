الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
غير مرخصين.. شاهد لحظة مداهمة مستودعين صحيين في الرياض وإغلاقهما
منع التعاقد مع منشآت الحراسات الأمنية التي تقل أجور موظفيها عن 4500 ريال
أطعمة يمكن أن تسبب الشعور بـ«الصداع».. يفضل عدم الإفراط في تناولها
«حج عن الآخرين وأضاحي».. الأمن العام يعلن القبض على 19 شخصًا
أعمال شغب وحريق يودي بحياة 51 سجينًا في هذه الدولة
مكافأة نهاية الخدمة في الصدارة .. أكثر من 3 آلاف حكم بالمحاكم العمالية خلال شهر

محليات

مكافأة نهاية الخدمة في الصدارة .. أكثر من 3 آلاف حكم بالمحاكم العمالية خلال شهر

مكافأة نهاية الخدمة في الصدارة .. أكثر من 3 آلاف حكم بالمحاكم العمالية خلال شهر
١١:٥١:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدرت المحاكم العمالية 3.3 آلاف حكم خلال شهر يونيو من العام الجاري 2022، وشكلت قضايا الأجور منها أكثر من 51%، إذ بلغت أكثر من 1,7 ألف حكم.

وطبقا لصحيفة “الوطن”؛ فقد استقبلت المحاكم العمالية دعاوى مكافأة نهاية الخدمة خلال شهر مايو الماضي بلغت 646 دعوى، بينما بلغت دعاوى إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل 179 دعوى، ودعاوى إنهاء العلاقة العمالية من العامل بلغ 104 دعاوى.

كما تصدرت المحاكم العمالية بالرياض بأكثر من 1,1 ألف حكم، تلتها المحاكم العمالية بالدمام بـ 673 حكماً، ثم المحاكم العمالية بجدة بـ 651 حكماً، والمحاكم العمالية بالمدينة المنورة بـ 346حكماً.

وكانت دعاوى المكافآت ودعاوى طلب التعويض ودعاوى طلب البدل، من القضايا التي تلقتها المحاكم العمالية؛ بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالترقيات، وقضايا التمكين من العمل، وقضايا لجان الخدمات المنزلية، وغيرها.

الكلمات الدلالية:
آلاف الأحكام الرياض المحاكم العمالية شهر ينونيو

مواد ذات صلة

المزيد
«كراني» يتوقع تغيراً كبيراً في أجواء المملكة.. الحرارة تصل لـ 56 مئوية

«كراني» يتوقع تغيراً كبيراً في أجواء المملكة.. الحرارة تصل لـ 56 مئوية

منذ سنتين
بعد إضافتها بسبب جائحة «كورونا».. «الموارد البشرية» تعلن انتهاء العمل بالمادة 41

بعد إضافتها بسبب جائحة «كورونا».. «الموارد البشرية» تعلن انتهاء العمل بالمادة 41

منذ سنة واحدة
“التربية”: تعيين جميع البديلات هذا العام.. وإدخال الرغبات الأحد المقبل

“التربية”: تعيين جميع البديلات هذا العام.. وإدخال الرغبات الأحد المقبل

منذ 8 سنوات
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن هرّب حبوباً محظورة في الإحساء

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن هرّب حبوباً محظورة في الإحساء

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *