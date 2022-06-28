العراق تسجل أول وفاة بمرض «الكوليرا»

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بالكوليرا و17 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم الوزارة: إن “محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض اليوم”، مؤكدا أن «الوزارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام 2022».

وأعلنت العراق قبل عشرة أيام عن تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في محافظة السليمانية، واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان. ولم يحدد البدر أسباب التفشي الجديد للمرض في العراق.