الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أمطار متواصلة مصحوبة بحبات البرد على عسير والباحة
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محليات

أمطار متواصلة مصحوبة بحبات البرد على عسير والباحة

أمطار متواصلة مصحوبة بحبات البرد على عسير والباحة
١١:١٨:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

شهدت منطقتا عسير والباحة، هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة منهما استمرت لعدة ساعات، بل أنها تواصلت منذ أيام على عسير، ما جعل البعض يتوقع صيفًا معتدلًا.

وشهدت عسير أمطار متواصلة تعزز الغطاء النباتي الذي تشتهر به المنطقة مع تشكل لوحات جمالية مع حبات البَرد ناصعة البياض.

وشهدت مدينة أبها و متنزهات “السودة” و”السحاب” و قرى “الوادي الطالع” إضافة إلى محافظات رجال ألمع وسراة عبيدة ،اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البَرد سالت على أثرها الأودية والشعاب، وجرت المياه في المنحدرات والأودية.

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في مرتفعات عسير، وخاصة المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات “العرعر ” وهي تحتضن الضباب الكثيف.

هذا بالإضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار، التي تجذب المتنزهين لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.

كما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.

الكلمات الدلالية:
أمطار الارصاد الباحة عسير

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