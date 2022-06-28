أطعمة يمكن أن تسبب الشعور بـ«الصداع».. يفضل عدم الإفراط في تناولها

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة، من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة والتي قد تسبب الشعور بحالة الصداع.

وفي التفاصيل، أعلن الدكتور بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات الطبية أكثر من مليار إنسان أو سبع سكان العالم يعانون من نوبات الصداع النصفي.

وأضاف “يمكن أن يساهم تناول بعض أنواع الأطعمة مثل الشوكولاتة والجبن على ظهور هذا النوع من الصداع”، وفقا لراديو “سبوتنيك”.

وتابع “من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الامتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل مشروبات الطاقة والقهوة والشاي وكذلك جميع أنواع الجبن.

وقال “تعتبر الشوكولاتة أحد اهم مثيري الصداع النصفي. كما أن بدائل السكر الأسبرتام ومحسن النكهة غلوتومات يسببان الصداع النصفي أيضا”.

وتابع الدكتور بافل خوروشيف، هناك رأي يشير، إلى أن اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزر يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي، ولكن هذا الأمر ليس واضحا تماماً”.

وختم خوروشيف بقوله “مسألة اللحوم الدهنية، هي موضع تساؤل ودراسة. فإذا كان الشخص يعاني من نوبات الصداع النصفي فعليه اتباع نظام غذائي نباتي، حيث تشير بعض الدراسات، إلى أن هذا يجلب الراحة للشخص. ولكن ليست اللحوم الدهنية العامل الأقوى في إثارة الصداع النصفي”، حسب قوله.