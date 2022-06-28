الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق رسمي من مصر على منع السودانيين من دخول أراضيها
غير مرخصين.. شاهد لحظة مداهمة مستودعين صحيين في الرياض وإغلاقهما
منع التعاقد مع منشآت الحراسات الأمنية التي تقل أجور موظفيها عن 4500 ريال
أطعمة يمكن أن تسبب الشعور بـ«الصداع».. يفضل عدم الإفراط في تناولها
«حج عن الآخرين وأضاحي».. الأمن العام يعلن القبض على 19 شخصًا
أعمال شغب وحريق يودي بحياة 51 سجينًا في هذه الدولة

محليات

«حج عن الآخرين وأضاحي».. الأمن العام يعلن القبض على 19 شخصًا

«حج عن الآخرين وأضاحي».. الأمن العام يعلن القبض على 19 شخصًا
١٢:٠٨:٢٣ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصًا، منهم 6 مقيمين و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، و 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، أن القبض جاء لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها.

كما قاموا بتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك.

وأكد البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
الأضاحي الأمن العام الحج نصب

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مقيمين وإصابة 3 إثر سقوط جدار في طبرجل (صور)

وفاة مقيمين وإصابة 3 إثر سقوط جدار في طبرجل (صور)

منذ 6 سنوات
المعلمي: نطالب السلطات السورية بتنفيذ جميع القرارات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية

المعلمي: نطالب السلطات السورية بتنفيذ جميع القرارات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية

منذ 3 سنوات
هل يتم التطعيم بلقاح «كورونا» كل عام؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يتم التطعيم بلقاح «كورونا» كل عام؟.. استشاري يوضح (فيديو)

منذ سنتين
«الغذاء والدواء»: 72% من ‏‫المواطنين يعتمدون على الإنترنت في «العلاج»

«الغذاء والدواء»: 72% من ‏‫المواطنين يعتمدون على الإنترنت في «العلاج»

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *