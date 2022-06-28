«حج عن الآخرين وأضاحي».. الأمن العام يعلن القبض على 19 شخصًا

تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصًا، منهم 6 مقيمين و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، و 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، أن القبض جاء لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها.

كما قاموا بتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك.

وأكد البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.