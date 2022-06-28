أعمال شغب وحريق يودي بحياة 51 سجينًا في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

اندلعت أعمال شغب وعنف داخل أحد السجون في مدينة تولوا جنوب غرب كولومبيا، ما أدى إلى نشوب حريق داخل السجن أسفر عن مصرع 51 سجينًا.

وقال رئيس إدارة السجون الوطنية في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 51 نزيلا لقوا حتفهم جراء حريق شب خلال أعمال شغب وقعت في السجن.

وأضاف الجنرال تيتو كاستيانوس رئيس إدارة السجون والإصلاحيات لإذاعة كاراكول المحلية: “إنه حدث مأساوي وكارثي”.

وقال:”كانت هناك حالة من الشغب على ما يبدو، وأشعل السجناء النار في بعض الحشايا ليشب حريق هائل”.

وتابع للإذاعة: “للأسف لقي معظم القتلى حتفهم بسبب استنشاق الدخان.. لدينا مصابان تم نقلهما إلى كالي. ويقوم الأطباء الآن بتشخيص حالتهما وننتظر تقريرا”.

وأضاف كاستيانوس أن 24 شخصا يعالجون في المستشفى وقام رجال الإطفاء المحليون بإخماد الحريق.

ويوجد في السجن في المجمل 1267 نزيلا، ويضم المبنى الذي وقع فيه الحريق 180 سجينا.