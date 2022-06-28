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تيسيرًا للحركة المرورية في الحج.. افتتاح تقاطع «الدائري الرابع» مع طريق السيل
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محليات

تيسيرًا للحركة المرورية في الحج.. افتتاح تقاطع «الدائري الرابع» مع طريق السيل

تيسيرًا للحركة المرورية في الحج.. افتتاح تقاطع «الدائري الرابع» مع طريق السيل
١٠:٢٩:٢١ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، افتتاح مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من جهة النوارية المتقاطع أمام العابرين والقادمين من شمال مكة باتجاه المشاعر المقدسة وجنوب مكة.

كما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، فتح جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية”، المتقاطع مع طريق “السيل- الشرائع”.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، إن الأمانة قد عملت على استكمال مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، خلال الفترة السابقة، وهو ما تم بالفعل اليوم على أرض الواقع.

وأكد زيتوني أن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة، نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة ويخدم العبور مباشرة إلى المتجهين للمشاعر المقدسة

الجدير بالذكر أن القادمين من النوارية كانوا يضطرون للنزول لجهة المعيصم، ثم الدوران من أسفل إحدى العبارات، والعودة مرةً أخرى، إمّا لطريق السيل أو الطريق المؤدي إلى المشاعر المقدسة، بسبب إغلاق الجسر.

الكلمات الدلالية:
أمانة العاصمة المقدسة الحج الحركة المرورية الدائري الرابع طريق السليل موسم الحج

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