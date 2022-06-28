الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«التأمينات الاجتماعية» تكشف عن خطوات إصدار بطاقة «متقاعد»
تيسيرًا للحركة المرورية في الحج.. افتتاح تقاطع «الدائري الرابع» مع طريق السيل
4 من الخضروات .. احرص على أكلها مطبوخة وليست نيئة
أكثر من 20 قتيلًا في سقوط مبنى بالهند
شؤون الحرمين تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب العليا.. 4 شروط للتقديم
بطل الإطاحة بالمسؤول الذي أساء للنبي ﷺ .. الهند تعتقل الصحفي محمد زبير

دولي

أكثر من 20 قتيلًا في سقوط مبنى بالهند

أكثر من 20 قتيلًا في سقوط مبنى بالهند
١٠:٠٧:١٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

لقى أكثر من 20 هنديًا مصرعهم، إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، في مومباي عاصمة الهند المالية.

وحسب وسائل إعلام، فإن الحصيلة أولية، بينما يتوقع وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة المدنية المسؤولة عن مومباي إن جزءا من مبنى يقع في ضاحية مزدحمة في وسط المدينة انهار اليوم.

وكان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء، حين أعاقت الأمطار الغزيرة العمل.

وانهيار المباني شائع في مومباي خلال موسم الرياح الموسمية، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اتباع إجراءات البناء الصحيحة.

الكلمات الدلالية:
الهند امطار انهيار مبنى قتلى وجرحى

مواد ذات صلة

المزيد
ليبيا.. أنباء عن احتجاز 350 عاملاً مصرياً في طرابلس

ليبيا.. أنباء عن احتجاز 350 عاملاً مصرياً في طرابلس

منذ 7 سنوات
المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول

منذ 4 سنوات
الجيش اليمني: خطة مُحْكَمة ‏لتحرير ‏مدينة «الحديدة»

الجيش اليمني: خطة مُحْكَمة ‏لتحرير ‏مدينة «الحديدة»

منذ 4 سنوات
تركوا قتلاهم .. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بشبوة

تركوا قتلاهم .. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بشبوة

منذ 6 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *