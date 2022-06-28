أكثر من 20 قتيلًا في سقوط مبنى بالهند

تواصل- وكالات:

لقى أكثر من 20 هنديًا مصرعهم، إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، في مومباي عاصمة الهند المالية.

وحسب وسائل إعلام، فإن الحصيلة أولية، بينما يتوقع وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة المدنية المسؤولة عن مومباي إن جزءا من مبنى يقع في ضاحية مزدحمة في وسط المدينة انهار اليوم.

وكان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء، حين أعاقت الأمطار الغزيرة العمل.

وانهيار المباني شائع في مومباي خلال موسم الرياح الموسمية، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اتباع إجراءات البناء الصحيحة.