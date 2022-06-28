4 من الخضروات .. احرص على أكلها مطبوخة وليست نيئة

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هناك العديد من الخضراوات التي تصبح أكثر فائدة من ناحية التغذية والصحة عندما يتم طهيها، وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنها الكثير من الفوائد الغذائية، فيما يلي عدد من الخضراوات التي ينصح الخبراء بتناولها بعد الطهي:

ـ السبانخ

السبانخ ذات قيمة غذائية عالية عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية نظرا لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات؛ لكن المدهش أنه لا يتم امتصاص معظم هذه العناصر الغذائية بشكل تام عند تناول السبانخ نيئة.

فبسبب امتلاء أوراق السبانخ بحمض الأكساليك، الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وبالتالي فإنه عندما يتم طهيها يصبح الكالسيوم متاحا أكثر مما يتيح للجسم امتصاص قدر أكبر.

ـ الهليون

له أسماء مختلفة في بعض البلدان العربية من بينها الهليون أو اليَرَامِعُ أو سکوم أو حليون، وتساعد عملية طهي الهليون على تحرير العناصر من داخل جدران الخلايا مما يجعل الفيتامينات المهمة سهلة الامتصاص ومتاحة بشكل أكثر سهولة وبكميات أكبر.

ـ الفلفل الحلو

الفلفل الملون أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة، وعند طهي الفلفل الحلو على البخار يستطيع الجسم امتصاص مضادات الأكسدة بكميات أكبر.

كما ينصح الخبراء أيضا بتحميص الفلفل الملون بدلا من التبخير أو الغلي، لأنه من المرجح أن بعض الفيتامينات تتسرب إلى الماء أثناء عملية الطهي.

ـ الفاصوليا الخضراء

تصبح الفاصوليا الخضراء ذات قيمة غذائية متعاظمة عندما يتم طهيها؛ ولأن الفاصوليا الخضراء تحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة عند طهيها، أيا كانت الطريقة المستخدمة للطهي سواء التبخير أو القلي أو التحميص في الميكروويف.